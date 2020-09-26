غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب اليوم

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد 2021، في الثانية من ظهر اليوم، وذلك عقب انتهاء مدة الـ10 أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين.ومن المقرر إعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين بعد غدٍ الأحد.وتضمن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب إعلان أسماء المرشحين يوم الأحد والطعن على قرار استبعاده وكذا الطعن على المرشحين المقبولين أمام محكمة القضاء الإدارى خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.وتفصل المحكمة في الطعون وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر آخر موعد للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.