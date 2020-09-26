رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب اليوم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
حسام محفوظ
طباعة
تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد 2021، في الثانية من ظهر اليوم، وذلك عقب انتهاء مدة الـ10 أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين.

ومن المقرر إعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين بعد غدٍ الأحد.

وتضمن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب إعلان أسماء المرشحين يوم الأحد والطعن على قرار استبعاده وكذا الطعن على المرشحين المقبولين أمام محكمة القضاء الإدارى خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وتفصل المحكمة في الطعون وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر آخر موعد للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على 4 بحوزتهم مولوتوف حاولوا إثارة الشغب في الأقصر

مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن «حجى عبدالله»

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

بعد تجاهل الشعب لدعواته المشبوهة.. محمد علي يسب المصريين (فيديو)

الصور

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

الأكثر قراءة

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

9 صفات يستغلها معز مسعود للإيقاع بالجميلات

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تعيين ياسر عبدالوهاب مديرًا فنيًا للناشئين وآنسات السلة بالزمالك

الفيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخصائية توضح لربات المنازل بدائل لبيض الدجاج في الأكلات

أشرف ناجى يستعد لإصدار رواية «وادى القمر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

أميرة رضا تتغنى بأغانى زمن الفن الجميل على مسرح الهناجر

نزار أبوناصر فى ضيافة «كل يوم شاعر».. الليلة

«القومى لثقافة الطفل» يحتفل باليوم العالمى للغة الإشارة

الليلة.. سيمفونية تمجيد الرقص لــ«بيتهوفن» بالأوبرا