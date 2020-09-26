270 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة باليابان

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية "طوكيو"، عن تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "أن أتش كيه"، اليوم السبت- أنه إجمالي حالات الإصابة في طوكيو منذ بدء الجائحة وحتى الآن وصل إلى 25 ألفا و113 حالة.يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها أعداد الإصابة في العاصمة منذ أسبوع حاجز الـ200 إصابة.