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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فيلم مصرى يفوز بمنحة 7.5 مليون جنيه من مهرجان البحر الأحمر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:47 ص
الخبز والرصاص
الخبز والرصاص
محمد قدري
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فاز مشروع الفيلم المصري "الخبز والرصاص" بإحدى منحتي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بقيمة 500 ألف دولار.

واختارت لجنة التحكيم المستقلة التي تضم كلًا من المخرج المصري يسري نصرالله، والمنتجة ناديا تورين سيف، والمنتج والكاتب مينولف زورهوست، المشروع المصري وأحد المشروعات الأخرى من 12 مشروعًا تم اختيارهما في أكتوبر 2019 للمشاركة في الدورة الافتتاحية لمعمل البحر الأحمر السينمائي.

منحت لجنة التحكيم جائزة الإنتاج العربية للمشروع المصري "الرصاص والخبز" من إخراج محمد حمّاد، وإنتاج خلود سعد ومحمد حفظي.

يروي الفيلم قصة يوسف، وهو شاب من القاهرة يؤدي خدمته العسكرية على الحدود المصرية الصحراوية، ويحلم بأن يكون كاتبًا، أما "عوض" فهو قاطع طريق خطير ينتمي لإحدى قبائل المنطقة النائية، ويحلم بالاستقرار وبناء حياة أفضل لعائلته في القاهرة، يلتقي الاثنان بالصدفة، وتولد بينهما صداقة غير متوقعة.

وأعربت لجنة التحكيم عن استمتاعها بالديناميكية في قلب الفيلم، حيث وصفوه بأنه فيلم "الجندي والغجري، لوريل وهاردي، الصداقة والمحن، رحلة درب، ومسيرة سينمائية نتطلع لمشاهدتها على الشاشة الكبيرة".

وقد حصل على منحة الإنتاج السعودية الثانية فيلم "شرشف" وهو من إخراج هند الفهاد، تأليف هناء العمير، وإنتاج طلال عايل. وقد أعربت لجنة التحكيم عن إعجابها الكبير "بالشخصية النسائية القوية والمؤثرة، وتسليط الضوء على العلاقات والروابط الإنسانية، وكيف تجمعنا أو تمزّقنا".

تدور أحداث الفيلم عام 1978، ويروي قصة "هيلة"، وهي ابنة إمام ملتزم، وزوجها "مساعد" الذي يأتي من عائلة ثرية اشتهرت بتجارة الأقمشة، يقضيان شهر العسل في القاهرة، الفيلم هو دراما عاطفية تدور حول رحلة "هيلة" لاكتشاف الحياة من خلال سحر السينما، والتحديات التي واجهتها بعد غزو التطرف لمجتمعها وحياتها.

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