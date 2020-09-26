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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: 15 إصابة بكورونا وافدة من الخارج

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:23 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 15 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85337 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 9 حالات في سيتشوان و3 في قوانغدونغ، وحالة واحدة في كل من تيانجين وفوجيان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2788 حالة غادر منها 2621 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 14 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80536 شخصا، مشيرة إلى أن 7085 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 608 أشخاص الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 30 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 400 حالة منها 398 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5058 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 510 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4765 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و480 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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