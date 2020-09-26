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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير ألمانيا السابق بتركيا: «حكم أردوغان ينهار»

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:20 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أكد السفير الألماني السابق لدى أنقرة مارتن إردمان، أن حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، بدأ في الانهيار داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لفترة ما بعد أردوغان.

ودعا إردمان، في مقاله لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية، الاتحاد الأوروبي، إلى الاستعداد لفترة ما بعد أردوغان، لافتا إلى أن بوادر انهيار حكمه واضحة للغاية.

وتابع مارتن: " بوادر انهيار حكم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واضحة للغاية، لذلك يجب على أوروبا التركيز على فترة ما بعد حكم أردوغان، لأن تركيا ما زالت شريكة للاتحاد الأوروبي"، وفقا لموقع كرونوس التركي.

وأوضح السفير السابق أن تركيا تحت قيادة أردوغان أثارت قلقًا كبيرًا في الأجواء، وهناك ضغط واسع داخل البلاد وخطاب عدواني يمكن أن يصل إلى حد إطلاق النار على معارضيه في الخارج، وفقا لموقع تركيا الآن.

وأشار مارتن إلي أن الخطاب العدواني للرئيس التركي أردوغان اتضح في تسييس القضاء، وإلغاء حرية الصحافة والمجتمع المدني، وفي السياسة الخارجية، حيث يسود الخطاب المتشدد، ويجري تنفيذ سياسة القصف تجاه اليونان في بحر إيجه، والرسم الغريب من جانب واحد للحدود البحرية من خلال انتهاك القانون البحري الدولي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

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