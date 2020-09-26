بحضور نيللى كريم وإلهام شاهين ولبلبة.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل عيد ميلاد الفنانة الشابة ريهام حجاج الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد بلوغها عامها الرابع والثلاثين.وحضر الحفل كل من النجمة نيللي كريم وإلهام شاهين ولبلبة وأمير شاهين وخطيبته والفنان ماجد المصري ومحمود حجازي وزوجته أسماء شريف منير وبوسي شلبي وعدد كبير من المدعوين.وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها عقب انتهاء الحفل ومنهم محمود حجازي الذي كتب تعليقا على صورتهم في الحفل "عيد ميلاد سعيد يا رور.. كانت ليلة رائعة، أتمنى لك كل السعادة التي توجد في العالم وشكرا لك على استحضارك الحنين إلى الماضي".