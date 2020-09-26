يحيى الفخرانى يستقر على موعد تصوير «نجيب زاهى ذركش»

استقر الفنان الكبير يحيى الفخراني، على بدء تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي ذركش" والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر القادم.واتفق الفخراني مع المخرج شادي الفخراني، على الانتهاء من ترشيحات نجوم العمل لإنهاء تعاقداتهم وبدء المعاينات النهائية لأماكن التصوير من أجل التصوير مبكرا خلال الأسبوع الأول من أكتوبر أو منتصف أكتوبر على أبعد التقديرات للانتهاء من العمل في أقرب فرصة وعدم الدخول في دوامة ضغط الموسم الرمضاني.ويقدم "الفخراني" شخصية نجيب زاهي ذكرش، وهو رجل له 4 أبناء ولكن يدخل في صراع معهم ويعاني من جحودهم.والمسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.