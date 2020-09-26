وفاة مرشح حزب الجيل لمجلس النواب على المقعد الفردى بالبحر الأحمر

شهدت منطقة حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح السبت وفاة أحد مرشحي مجلس النواب على المقعد الفردي بالدائرة الثالثة بالبحر الأحمر الذي تقدم للترشح على المقعد الفردي ممثلا عن حزب الجيل الديمقراطي وتبين أن المرشح المتوفي هو إسماعيل على دكروني وشهرته صلاح دكروني.كان دكروني قد تقدم بأوراق ترشحه للجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة البحر الأحمر يوم ٢٢ سبتمبر الجاري وحصل على رمز الحصان.