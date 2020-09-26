حظك اليوم.. برج الأسد السبت 26 سبتمبر 2020
السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:53 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الأسد، قالت:
مهنيًا: تُعرض عليك مشاريع جديدة، ادرسها جيدًا قبل الموافقة عليها والمضي بها.
عاطفيًا: تسبّب لك غيرة أحد الأصدقاء منك مشاكل مع الشريك، أبعده قبل فوات الأوان.
صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا.
مهنيًا: تُعرض عليك مشاريع جديدة، ادرسها جيدًا قبل الموافقة عليها والمضي بها.
عاطفيًا: تسبّب لك غيرة أحد الأصدقاء منك مشاكل مع الشريك، أبعده قبل فوات الأوان.
صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا.