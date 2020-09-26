حظك اليوم.. برج السرطان السبت 26 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج السرطان، قالت:مهنيًا: يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك، والنيابة عن زميل لتحمّل مسئوليات كبيرة ودقيقة، انظر إلى الأمام.عاطفيًا: لا تدع الشريك يستفزّك بتصرفاته، ويثير عصبيتك كي يحصل منك على ما يريد.صحيًا: إذا مارست الرياضة ربحت صحتك، وإذا أهملتها عرّضت نفسك للأمراض وغيرها.