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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تطالب بحرية الحصول على اللقاحات ضد كوفيد- 19

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:37 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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ضمت أستراليا صوتها إلى أصوات أمريكا اللاتينية للمطالبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو، بتمكين جميع البلدان من الحصول على اللقاحات ضد وباء كوفيد- 19 عند إنتاجها في المستقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" حذر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في كلمته، بأن التاريخ سيكون "حكما صارما"، في وقت تقاوم الولايات المتحدة فكرة التعاون عبر العالم في موضوع اللقاحات المستقبلية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال موريسون: "حين يتعلق الأمر باللقاح، فإن موقف أستراليا واضح للغاية.. يتحتم على أي طرف يتوصل إليه تقاسمه"، مؤكدا: "إنها مسئولية عالمية ومسئولية أخلاقية".

وأضاف: "قد يرى البعض امتيازًا على المدى القريب، بل حتى مكسبًا، لكن عليهم أن يدركوا جيدا أن البشرية ستذكر ذلك لوقت طويل، وستكون حكما صارما جدا".

وكان قادة من أمريكا اللاتينية دعوا قبل ذلك القوى الكبرى إلى التضامن لتجاوز وباء كوفيد- 19، عبر إتاحة الحصول على لقاحات مستقبلية للفيروس وقروض دولية من دون فوائد.

وأعرب رئيس تشيلي، سيباستيان بينييرا، عن موقف مماثل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ حض الدول الكبرى على التوقف عن "التواجه بشكل متواصل"، من أجل "قيادة الكفاح ضد هذا الوباء وضد الانكماش الاقتصادي العالمي"، في إشارة إلى المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال بينييرا: "على صعيد الصحة، يشمل ذلك تقاسم التشخيص والمعرفة، وتنسيق إغلاق الحدود وفتحها، وتوحيد القوى من أجل تطوير وتوفير لقاح فعال وآمن، والتعاون مع الدول الأكثر عرضة".

وأعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، من جانبه: "هكذا فقط سنتمكن من الحصول على لقاحات وتقنيات بدون براءات، يتم توزيعها بعدل مع إبداء اهتمام خاص للدول الأكثر عرضة".

وسجلت أمريكا اللاتينية حوالى تسعة ملايين إصابة، وأكثر من 330 ألف وفاة خلال ستة أشهر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

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