تراجع الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية لأقل عدد منذ 44 يومًا

سجلت كوريا الجنوبية 49 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في أقل عدد من حالات الإصابة المنقولة محليًا منذ 44 يوما، في علامة على أن تشديد قواعد التباعد الاجتماعي بدأ يؤتي ثماره.وأكد مسئولو الصحة، دعوات للناس بالامتناع عن زيارة بلداتهم ولقاء أقاربهم خلال عطلة رئيسية، خشية أن تؤدي هذه العطلة، التي تستمر من 30 سبتمبر حتى الثاني من أكتوبر، إلى ارتفاع عدد الإصابات.وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بحلول منتصف ليل الخميس، من بينها 49 حالة إصابة محلية، معظمها في سول وإقليم جيونجي القريب.وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 23516 حالة، في حين زاد عدد الوفيات إلى 399 بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.وأدى أكبر تفش لفيروس كورونا في منتصف أغسطس، والذي بدأ في كنيسة وتجمع سياسي، إلى وقف جزئي للنجاح الذي حققته كوريا الجنوبية في بداية تفشي الفيروس.ووصل عدد الإصابات إلى الذروة بتسجيل 441 إصابة في يوم واحد في أواخر أغسطس، ولكنه يسجل حاليًا تراجعًا مطردًا منذ سريان قيود أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي.