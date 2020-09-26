مدير الطيران الاتحادية الأمريكية ينضم إلى رحلة تجريبية للطائرة بوينج 737

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن مدير إدارة الطيران، ستيف ديكسون، ونائبه دان إلويل، سيسافران إلى سياتل الأسبوع المقبل، لتقييم خطط التدريب الجديدة للطائرة بوينج 737 ماكس، قبل منحها شهادة للعودة للطيران.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" بعد التدريب على جهاز محاكاة الطيران، من المقرر مبدئيًا أن يقود ديكسون طائرة بوينج 737 ماكس، يوم الأربعاء، "ليفي بوعده بالتحليق بالطائرة قبل موافقة إدارة الطيران الاتحادية على عودتها إلى الخدمة"، حسبما قالت الإدارة، في بيان موجه إلى لجان الرقابة بالكونجرس في واشنطن.وعمل ديكسون، وهو طيار مدرب، في القوات الجوية الأمريكية، وفي شركة "دلتا إيرلاينز" قبل الانضمام إلى إدارة الطيران الاتحادية.وتم إيقاف عمل سلسلة طائرات 737 ماكس العام الماضي، بعد مقتل 346 شخصا في حادثين، أحدهما في إندونيسيا في أكتوبر 2018، والآخر في إثيوبيا في مارس 2019.وأكملت شركة بوينج المصنعة للطائرات مؤخرًا اختبارات الطيران المعتمدة للطائرة 737 ماكس.