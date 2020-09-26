رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدير الطيران الاتحادية الأمريكية ينضم إلى رحلة تجريبية للطائرة بوينج 737

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
طائرة بوينج 737
طائرة بوينج 737
وكالات
طباعة
قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن مدير إدارة الطيران، ستيف ديكسون، ونائبه دان إلويل، سيسافران إلى سياتل الأسبوع المقبل، لتقييم خطط التدريب الجديدة للطائرة بوينج 737 ماكس، قبل منحها شهادة للعودة للطيران.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" بعد التدريب على جهاز محاكاة الطيران، من المقرر مبدئيًا أن يقود ديكسون طائرة بوينج 737 ماكس، يوم الأربعاء، "ليفي بوعده بالتحليق بالطائرة قبل موافقة إدارة الطيران الاتحادية على عودتها إلى الخدمة"، حسبما قالت الإدارة، في بيان موجه إلى لجان الرقابة بالكونجرس في واشنطن.

وعمل ديكسون، وهو طيار مدرب، في القوات الجوية الأمريكية، وفي شركة "دلتا إيرلاينز" قبل الانضمام إلى إدارة الطيران الاتحادية.

وتم إيقاف عمل سلسلة طائرات 737 ماكس العام الماضي، بعد مقتل 346 شخصا في حادثين، أحدهما في إندونيسيا في أكتوبر 2018، والآخر في إثيوبيا في مارس 2019.

وأكملت شركة بوينج المصنعة للطائرات مؤخرًا اختبارات الطيران المعتمدة للطائرة 737 ماكس.

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة

مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن «حجى عبدالله»

حريق فى كلية التربية بجامعة بنها

بعد تجاهل الشعب لدعواته المشبوهة.. محمد علي يسب المصريين (فيديو)

الصور

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

الأكثر قراءة

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

الباز: «الوطن لن يستقيم لو فضل فيه إخواني واحد.. احبسوهم»

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تعيين ياسر عبدالوهاب مديرًا فنيًا للناشئين وآنسات السلة بالزمالك

الفيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخصائية توضح لربات المنازل بدائل لبيض الدجاج في الأكلات

أشرف ناجى يستعد لإصدار رواية «وادى القمر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

نزار أبوناصر فى ضيافة «كل يوم شاعر».. الليلة

«القومى لثقافة الطفل» يحتفل باليوم العالمى للغة الإشارة

الليلة.. سيمفونية تمجيد الرقص لــ«بيتهوفن» بالأوبرا

الليلة.. ثالث فعاليات مبادرة «حياتنا مع الموسيقى»