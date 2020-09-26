الصين: 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي سجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 سبتمبر، مقارنة بثماني حالات في اليوم السابق.وقالت اللجنة، في بيان، إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.كما ارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 18 حالة قبل يوم إلى 30 حالة، ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد- 19.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد- 19 في البر الرئيسي بالصين حتى الآن 85337، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.