كوريا الجنوبية تطلب من الشمالية التحقيق فى قتل أحد مسئوليها بالرصاص

قالت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إنها ستطلب من كوريا الشمالية إجراء مزيد من التحقيقات في مقتل مسئول كوري جنوبي بالرصاص، مع تزايد الغضب العام والسياسي بسبب هذه الجريمة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" قالت كوريا الجنوبية إنها ستدعو إلى إجراء تحقيق مشترك مع كوريا الشمالية، إذا دعت الحاجة لذلك.وفي خطوة نادرة يوم الجمعة، اعتذر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، عن قتل مسئول المصايد الكوري الجنوبي بالرصاص، قائلًا إن المقصود كان منع انتشار فيروس كورونا المستجد.وجاء هذا الاعتذار بعد يوم من إعلان مسئولين كوريين جنوبيين أن جنودا كوريين شماليين قتلوا الرجل، وأشعلوا النار في جثته بعد أن سكبوا وقودا عليها.ويواجه رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه- إن، غضبًا سياسيًا بسبب هذا الحادث الذي تزامن مع تجدد حملته للارتباط مع بيونجيانج.واتهم منتقدون مون، بالتقاعس عن إنقاذ حياة مواطن واللين مع كوريا الشمالية، قائلين إن الجيش لم يحاول إنقاذه على الرغم من رصده قبل ست ساعات من قتله بالرصاص.