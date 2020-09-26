رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء بلجيكيون يقاطعون التليفزيون احتجاجًا على تعامل السياسيين مع كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:06 ص
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
وكالات
طباعة
قال عدد من علماء الفيروسات البلجيكيين البارزين إنهم لن يظهروا في أي مقابلات تليفزيونية خلال عطلة نهاية الأسبوع، احتجاجًا على تعامل السياسيين مع الوباء.

وذكرت قناة "في آر تي" أن العالم مارك فان رانست، وزملاءه، الذين كانوا يظهرون على شاشات التليفزيون البلجيكية طوال أزمة فيروس كورونا، بدأوا ما يسمونه "إضرابا صامتا".

ويقول العلماء إن السياسيين غالبًا ما يختبئون وراء الخبراء، ويرفضون إجراء مقابلات تليفزيونية عامة لشرح سياساتهم، لمواجهة الجائحة والدفاع عنها.

ومع ذلك، شدد فان رانست، على أن الاحتجاج، الذي سيستمر حتى يوم الإثنين، لم يكن موجها ضد وسائل الإعلام، ولكن ضد السياسيين، وفقا لقناة "في آر تي".

وتضررت بلجيكا بشدة من جائحة كورونا، وقالت السلطات الصحية إن بلجيكا أكدت إصابة حوالي 150 شخصا لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوعين الماضيين.

موضوعات متعلقة

إسرائيل ترفع السرية عن إنذار حرب أكتوبر

بطل الوادى الجديد يحقق رقمًا جديدًا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية

9 صفات يستغلها معز مسعود للإيقاع بالجميلات

بعد تجاهل الشعب لدعواته المشبوهة.. محمد علي يسب المصريين (فيديو)

الصور

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

الأكثر قراءة

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

الباز: «الوطن لن يستقيم لو فضل فيه إخواني واحد.. احبسوهم»

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تعيين ياسر عبدالوهاب مديرًا فنيًا للناشئين وآنسات السلة بالزمالك

الفيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخصائية توضح لربات المنازل بدائل لبيض الدجاج في الأكلات

أشرف ناجى يستعد لإصدار رواية «وادى القمر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

نزار أبوناصر فى ضيافة «كل يوم شاعر».. الليلة

«القومى لثقافة الطفل» يحتفل باليوم العالمى للغة الإشارة

الليلة.. سيمفونية تمجيد الرقص لــ«بيتهوفن» بالأوبرا

الليلة.. ثالث فعاليات مبادرة «حياتنا مع الموسيقى»