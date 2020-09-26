خبراء بلجيكيون يقاطعون التليفزيون احتجاجًا على تعامل السياسيين مع كورونا

قال عدد من علماء الفيروسات البلجيكيين البارزين إنهم لن يظهروا في أي مقابلات تليفزيونية خلال عطلة نهاية الأسبوع، احتجاجًا على تعامل السياسيين مع الوباء.وذكرت قناة "في آر تي" أن العالم مارك فان رانست، وزملاءه، الذين كانوا يظهرون على شاشات التليفزيون البلجيكية طوال أزمة فيروس كورونا، بدأوا ما يسمونه "إضرابا صامتا".ويقول العلماء إن السياسيين غالبًا ما يختبئون وراء الخبراء، ويرفضون إجراء مقابلات تليفزيونية عامة لشرح سياساتهم، لمواجهة الجائحة والدفاع عنها.ومع ذلك، شدد فان رانست، على أن الاحتجاج، الذي سيستمر حتى يوم الإثنين، لم يكن موجها ضد وسائل الإعلام، ولكن ضد السياسيين، وفقا لقناة "في آر تي".وتضررت بلجيكا بشدة من جائحة كورونا، وقالت السلطات الصحية إن بلجيكا أكدت إصابة حوالي 150 شخصا لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوعين الماضيين.