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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: 4 وفيات و175 إصابة جديدة بكورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:16 ص
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، تسجيل 4 وفيات و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضع الوبائي للفيروس في البلاد، أوضح الناطق باسم لجنة متابعة الوباء جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 50754، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ عدد الوفيات 1707 حالات، فيما ارتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 35654 شخصا بعد تعافي 110 مرضى اليوم الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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