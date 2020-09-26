ارتفاع إصابات كورونا فى المكسيك لـ720858

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 720858 حالة، بالإضافة إلى 75844 حالة وفاة.وأعلنت السلطات عن تسجيل 5401 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 405 حالات وفاة يوم الجمعة، ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.