ضباط المراقبة الجوية بالطيران السودانى يعلقون إضرابهم بعد تدخل وزير الدفاع

أعلنت اللجنة المكلفة لاتحاد ضباط المراقبة الجوية بالطيران المدني السوداني، تعليق إضراب ضباط المراقبة الجوية عن العمل.وقالت اللجنة المكلفة إنه تمت مناقشة المطالب والحقوق المطروحة للمراقبين الجويين خلال اجتماع ضم وزير الدفاع، ووزيرة المالية، ورئيس مجلس إدارة الطيران المدني، والمدير العام للشركة القابضة لمطارات السودان وأطرافًا أخرى.وخلال الاجتماع، قرر وزيرا الدفاع والمالية صرف المستحقات المالية للعاملين بسلطة الطيران المدني فورًا، كما وجه وزير الدفاع بعقد مجلس الإدارة اجتماعًا الثلاثاء المقبل لترتيب إنفاذ الهيكل الوظيفي لسلطة الطيران المدني وتفعيل قانون السلطة وتنفيذ كافة مطالب العاملين.