رغم تجاوز الوفيات 14 ألفا.. ولاية فلوريدا ترفع القيود المفروضة بسبب كورونا

أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس رفع جميع القيود المفروضة على الحانات والمطاعم بسبب فيروس كورونا، في اليوم نفسه الذي سجلت فيه الولاية وفاة 122 شخصا لتتجاوز حصيلة الوفيات الاجمالية عتبة الـ14 ألفا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" يسمح القرار التنفيذي الذي وقعه الحاكم الجمهوري للولاية المقرّب من الرئيس دونالد ترامب بـ"رفع القيود على مستوى الولاية عن الأعمال، مثل المطاعم".وأورد القرار أن سكان فلوريدا وأصحاب الأعمال فيها يحتاجون إلى "اليقين والقدرة على تأمين الدخل لأنفسهم وعائلاتهم".وأضاف أن عمل المطاعم بات غير مقيد بالإجراءات الطارئة المتعلق بـ"كوفيد-19" والتي تحدد "بأقل من 50 بالمئة الطاقة الاستيعابية في الأماكن المغلقة".ويضع القرار أيضًا حدا لتحصيل جميع الغرامات المستحقة والمفروضة لمخالفة إجراءات الإغلاق.وقال ديسانتيس للصحفيين في سانت بطرسبيرج، حيث أعلن هذا القرار "في ولاية فلوريدا، يجب على كل شخص أن يتمتع بالحق في العمل".وتعد ولاية فلوريدا إحدى بؤر انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ووصل إجمالي عدد الإصابات فيها الى 700 ألف توفي منهم أكثر من 14 ألف مصاب، وفق أرقام وزارة الصحة في الولاية.