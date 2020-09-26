فلهارمونية بطرسبورج تفتتح موسمها اليوبيلى المئوى

افتتحت فلهارمونية دميتري شوستاكوفيتش الأكاديمية في بطرسبورج موسمها اليوبيلي المئوي يوم 25 سبتمبر.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» هو يوم ميلاد المؤلف الموسيقي الروسي السوفيتي العظيم، ديمتري شوستاكوفيتش.وقال نائب المدير الفني للفلهارمونية، يفجيني بيتروفسكي، إن برنامج افتتاح الموسم اليوبيلي يضم الكونشرتو الأول لديمتري شوستاكوفيتش وكونشرتو البيانو الثالث لسيرجي رحمانينوف.وسيقوم فنان الشعب وعازف البيانو، نيقولاي لوجانسكي والأوركسترا السمفونية بقيادة فنان الشعب الروسي، نيقولاي أليكسييف بأداء هذين المؤلفين الموسيقيين.يذكر أن فلهارمونية بطرسبورج بصفتها أول فلهارمونية في روسيا، تم تأسيسها في 21 مايو عام 1921 وأقيم بعد شهر أول حفل موسيقي فيها.واستحدثت الفلهارمونية تماشيا مع تقاليد أداء الموسيقى الكلاسيكية في قاعات بطرسبورج الفلهارمونية بالقرن الـ19 والتي شهدت أداء كل من ليزت، بيرليوز، فاجنر، دفوراك، تشايكوفسكي، ريمسكي كورساكوف، رحمانينوف، سكريابين، وسيبيليوس.وكانوا جميعًا يقدمون عروضهم في قاعة اجتماعات نبلاء بطرسبورج، والتي تحولت فيما بعد إلى القاعة الكبيرة لفلهارمونية شوستاكوفيتش.