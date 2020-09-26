هولندا توسع القيود الصحية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

قال مسؤولون هولنديون، إن الحكومة وسعت القيود الصحية من أجل وقف انتشار فيروس كورونا مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس.وقالت الحكومة إن القيود تطبق الآن في 14 منطقة من بين 25 منطقة آمنة في البلاد، بزيادة ثماني مناطق عن ذي قبل.وتطبق الإجراءات بالفعل على مدن كبرى مثل أمستردام وروتردام ولكنها الآن تشمل أيضًا مناطق جرونينجن وجيلديرلاند-زويد وبرابانت-نورد.ويتعين على الحانات أغلاق أبوابها الساعة 1 صباحا إلى أقصى تقدير في المناطق المتضررة، وتحظر التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصًا.وقال رئيس الوزراء مارك روته، إنه لن يوسع الإجراءات في جميع أنحاء البلاد بعد، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال.وقال إن فرض قيود على مستوى هولندا ككل سيكون أصعب بكثير على الاقتصاد مما لو قررت المناطق بنفسها بناء على الظروف المحلية في كل منها، وذك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أيه أن بي".يذكر أن هولندا سجلت 2777 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة منذ فترة طويلة.