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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة رئيس وزراء توجو وحكومته

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:55 ص
فوريه جناسينجبى رئيس
فوريه جناسينجبى رئيس توجو
وكالات
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أعلنت الرئاسة في توجو أن رئيس الوزراء كومي سيلوم كلاسو قدم استقالة حكومته، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

وكان هذا التغيير الحكومي متوقعا بعد إعادة انتخاب الرئيس فوريه جناسينجبي في مارس في تمديد لحكمه الذي بدأ قبل 15 عاما وحكم أسرته الذي بدأ عندما تولى والده السلطة إثر انقلاب عام 1967.

وواجهت المعارضة المنقسمة صعوبة في إطلاق حملة منسقة لإسقاط جناسينجبي قبل انتخابات فبراير، على الرغم من الاستياء واسع النطاق من قيادته لتوجو.

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