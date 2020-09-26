استقالة رئيس وزراء توجو وحكومته

أعلنت الرئاسة في توجو أن رئيس الوزراء كومي سيلوم كلاسو قدم استقالة حكومته، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".وكان هذا التغيير الحكومي متوقعا بعد إعادة انتخاب الرئيس فوريه جناسينجبي في مارس في تمديد لحكمه الذي بدأ قبل 15 عاما وحكم أسرته الذي بدأ عندما تولى والده السلطة إثر انقلاب عام 1967.وواجهت المعارضة المنقسمة صعوبة في إطلاق حملة منسقة لإسقاط جناسينجبي قبل انتخابات فبراير، على الرغم من الاستياء واسع النطاق من قيادته لتوجو.