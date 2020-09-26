مقتل 15 شرطيا وجنديا بكمين استهدف موكبا لحاكم ولاية نيجيرية

قتل مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي 15 عنصرا أمنيا في كمين استهدف موكب حاكم ولاية في شمال شرق نيجيريا.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية، أن 8 شرطة و3 جنود و4 عناصر في قوة موالية للحكومة قتلوا في هجوم استهدف موكب باباغنا أومارا زولوم حاكم ولاية بورنو قرب منطقة باغا الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.وقال أحد المصادر إن "الحاكم لم يصب بأذى لكن 15 عنصرا أمنيا كانوا يرافقون الموكب قتلوا في معركة شرسة مع الإرهابيين".وكان الحاكم يجري جولة تفقدية في باغا تحضيرا لعودة آلاف السكان الذين نزحوا في العام 2014 هربا من الإرهابيين.والأسبوع الماضي قال زولوم إنه يتعذر ماليا تأمين الغذاء للنازحين، مشددا على أن الخيار الوحيد المتاح هو أن يعودوا إلى مناطقهم ويعيدوا بناء منازلهم للعيش فيها "بكرامة".