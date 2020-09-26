رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 15 شرطيا وجنديا بكمين استهدف موكبا لحاكم ولاية نيجيرية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:10 ص
الشرطة النيجيرية
الشرطة النيجيرية
وكالات
طباعة
قتل مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي 15 عنصرا أمنيا في كمين استهدف موكب حاكم ولاية في شمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية، أن 8 شرطة و3 جنود و4 عناصر في قوة موالية للحكومة قتلوا في هجوم استهدف موكب باباغنا أومارا زولوم حاكم ولاية بورنو قرب منطقة باغا الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وقال أحد المصادر إن "الحاكم لم يصب بأذى لكن 15 عنصرا أمنيا كانوا يرافقون الموكب قتلوا في معركة شرسة مع الإرهابيين".

وكان الحاكم يجري جولة تفقدية في باغا تحضيرا لعودة آلاف السكان الذين نزحوا في العام 2014 هربا من الإرهابيين.

والأسبوع الماضي قال زولوم إنه يتعذر ماليا تأمين الغذاء للنازحين، مشددا على أن الخيار الوحيد المتاح هو أن يعودوا إلى مناطقهم ويعيدوا بناء منازلهم للعيش فيها "بكرامة".

موضوعات متعلقة

مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن «حجى عبدالله»

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

الصحة: 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

الصور

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

الأكثر قراءة

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

الباز: «الوطن لن يستقيم لو فضل فيه إخواني واحد.. احبسوهم»

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تعيين ياسر عبدالوهاب مديرًا فنيًا للناشئين وآنسات السلة بالزمالك

الفيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخصائية توضح لربات المنازل بدائل لبيض الدجاج في الأكلات

أشرف ناجى يستعد لإصدار رواية «وادى القمر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

الخميس.. المرأة الإفريقية تحتفل بنصر أكتوبر بصالونها الثقافى «كونى أنتِ»

عرض «يوم الفرح» و«طبيب السعادة» بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

الأمير أباظة يحاضر حول «الأدب والسينما» بقصر ثقافة الزقازيق

قريبًا.. صدور«ميخائيل باختين.. المبدأ الحوارى» بالعربية