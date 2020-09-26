الأمير أباظة يحاضر حول «الأدب والسينما» بقصر ثقافة الزقازيق

يحل الناقد الأمير أباظة٬ رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط٬ بضيافة قصر ثقافة الزقازيق٬ في لقاء مفتوح بعنوان "بين الأدب والسينما" وذلك في السابعة من مساء الإثنين المقبل.ويتطرق اللقاء إلى العلاقة بين الأدب والسينما٬ وكيف كانت الأعمال الأدبية وخاصة الروائية منها رافدا مهما من أهم روافد السينما المصرية، مع استعراض نماذج للروايات الأدبية التي تحولت إلى أفلام سينمائية٬ وكيف وكيفية تعاطي الجمهور للجنسين الفنيين.يشار إلى أن "الأمير أباظة" صدر له عدد من المؤلفات في السياسة والفن والأدب والفكر الديني والشعر منها: لمحات إعلامية٬ الفيديو والمجتمع الاسلامي٬ فنون عربية٬ عبد الوهاب.. مائة عام من الفن٬ سعد الدين وهبة الكاتب والإنسان٬ معارك آخر العمر٬ عامر 67 - أوراق سينمائية٬ يسرا..حدوتة مصرية٬ سعد الدين وهبة والسينما٬ مقالاتي في المسرح٬ محفوظ عبد الرحمن٬ ثومة حكاية فيلم لم يكتمل٬ أميرة الرومانسية٬ حكايات مريم فخر الدين٬ النهر الخالد قصة حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.