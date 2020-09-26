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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق مصنع كيماويات بمركز السادات فى المنوفية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:52 ص
حريق مصنع كيماويات
حريق مصنع كيماويات
ولاء القاضى
طباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق مصنع الكيماويات، وكشف فرد أمن بمصنع إنتاج كيماويات الطباعة في المنطقة الثالثة، دائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، والمملوك لإبراهيم أبو الوفا المقيم بحي المعادي بالقاهرة، خلال التحقيقات، أن السبب يرجع لماس كهربائي.

وأكدت التحريات الأولية، أن التلفيات عبارة عن كميات كبيرة من براميل وعبوات المواد الخام بالإضافة إلى كميات مواد الغراء داخل المخزن، وجاري حصر القيمة المالية لكافة التلفيات بالمصنع.

وقال مصدر أمني، إن مشاركة قوات الحماية المدنية بمديريات أمن المنوفية والقاهرة والبحيرة والقليوبية حتى تمكنت من السيطرة على الحريق، وانتقل إلى محل الواقعة فرق البحث الجنائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر 6869 إداري مركز السادات، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأضاف المصدر الأمني أن الحريق نشب في المخزن الخاص بالمصنع والذي يحتوي على كميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم في الصناعة، لافتًا إلى عدم وجود أي خسائر بشرية جراء الحريق، كما أنه شاهد شرز كهربائي من الكبل الرئيسي المغذي للمصنع وتسبب في الحريق للمخزن التابع للمصنع.
حريق مصنع كيماويات
حريق مصنع كيماويات
حريق مصنع كيماويات
حريق مصنع كيماويات

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