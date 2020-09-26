رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام اليمنى يدين استهداف الحوثيين حفلا للثورة فى مأرب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:45 ص
معمر الأرياني بشدة
معمر الأرياني بشدة
وكالات
طباعة
أدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بشدة، استهداف الحوثيين حفل إيقاد شعلة العيد الـ58 للثورة اليمنية في مدينة مأرب بصاروخ إيراني.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال: "ندين ونستنكر بشدة جريمة محاولة استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حفل إيقاد شعلة العيد الـ58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة في مدينة مأرب بصاروخ بالستي إيراني الصنع".

وتابع: "محاولة الاستهداف الإجرامي لحفل إيقاد الشعلة والإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين يؤكد حقد مليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية".

كما اعتبر أن "محاولات الحوثيين الانتقام من مدينة مأرب تعبير عن حالة الإفلاس والفشل في تحقيق أي انتصار عسكري أو تقدم ميداني على الأرض".

وقالت مصادر يمنية إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا سقط على مقربة من موقع الحفل، بمسافة لا تزيد على 200 متر، وسط مدرسة "الميثاق"، متسببا بإصابة عدد من المدنيين.

وأقيم الحفل الجمعة بمناسبة الذكرى الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر اليمنية وسط مدينة مأرب، حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، ونائب رئيس الحكومة اليمنية سالم الخنبشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية.

موضوعات متعلقة

9 صفات يستغلها معز مسعود للإيقاع بالجميلات

مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن «حجى عبدالله»

حقيقة رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة

الباز: «الوطن لن يستقيم لو فضل فيه إخواني واحد.. احبسوهم»

الصور

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

الأكثر قراءة

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

الباز: «الوطن لن يستقيم لو فضل فيه إخواني واحد.. احبسوهم»

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تعيين ياسر عبدالوهاب مديرًا فنيًا للناشئين وآنسات السلة بالزمالك

الفيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخصائية توضح لربات المنازل بدائل لبيض الدجاج في الأكلات

أشرف ناجى يستعد لإصدار رواية «وادى القمر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

الخميس.. المرأة الإفريقية تحتفل بنصر أكتوبر بصالونها الثقافى «كونى أنتِ»

عرض «يوم الفرح» و«طبيب السعادة» بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

الأمير أباظة يحاضر حول «الأدب والسينما» بقصر ثقافة الزقازيق

قريبًا.. صدور«ميخائيل باختين.. المبدأ الحوارى» بالعربية