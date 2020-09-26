«السبوبة لازم تكمل».. أحمد عاطف يكشف سر استمرار الإخوان فى دعوات الفوضى

قال الكاتب الصحفي أحمد عاطف، مدير تحرير موقع «أمان» بجريدة «الدستور»، إن جماعة الإخوان الإرهابية من سنوات حولت شعارها من «الإسلام هو الحل» إلى «العنف هو الحل»، وقامت بتصديره داخل عقول شبابها.وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أن الجماعة في يأس تام وشامل بعدما رأت أن كل تحريضها خلال السبع سنوات الماضية لم يؤد إلى شيء... لمتابعة باقي التفاصيل.. اضغط