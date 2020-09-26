حظك اليوم.. برج الثور السبت 26 سبتمبر 2020
السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:55 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الثور، قالت:
الثور
مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.
عاطفيًا: تطوي صفحة الماضي، وتستعيد ثقتك بنفسك فتبدو مع الشريك على أحسن حال.
صحيًا: أنت حساس ومرهف، ومجرد أمر شاذ يثير عصبيتك، ويدفعك إلى النفور، خذ الأمور بروية.
الثور
مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.
عاطفيًا: تطوي صفحة الماضي، وتستعيد ثقتك بنفسك فتبدو مع الشريك على أحسن حال.
صحيًا: أنت حساس ومرهف، ومجرد أمر شاذ يثير عصبيتك، ويدفعك إلى النفور، خذ الأمور بروية.