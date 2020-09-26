الليلة.. ثالث فعاليات مبادرة «حياتنا مع الموسيقى»

تبث في السابعة من مساء اليوم السبت٬ عبر القناة الرسمية للمجلس الأعلي لليوتيوب٬ وصفحته بالفيس بوك٬ محاضرة يقدمها الباحث الدكتور خالد صالح٬ عضو لجنة الموسيقي والأوبرا الباليه٬ وذلك في إطار ثالث فعاليات سلسلة "حياتنا مع الموسيقى"."حياتنا مع الموسيقي" هي عبارة عن رسائل مصورة (فيديو) أو محاضرات قصيرة المدة٬ لتوعية الجمهور المصري والعربي عبر الإنترنت٬ بأهمية الموسيقى والفنون المرتبطة بها وخاصة الفنون الحركية (الباليه والرقص) ودورها الفاعل في حياتنا٬ والارتقاء بالذوق الموسيقي والفني٬ والتصدي للأفكار المتشددة.هذا ويأتي اللقاء في إطار المبادرة التي أطلقتها د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية٬ تحت عنوان "الثقافة بين إيديك" وبرعاية هشام عزمي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ود. رشا طموم - مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة.