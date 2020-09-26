انطلاق امتحانات الطلاب المؤجلين بالثانوية العامة.. اليوم

تبدأ، اليوم السبت، امتحانات طلاب الثانوية العامة، المؤجلين من الدور الأول، وتعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني، وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.يأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.وكانت قد خصصت الوزارة، لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية، وهي (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبدالمنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقرًا لامتحان الطلاب.وتقام الامتحانات خلال الفترة من 26 سبتمبر 2020، وحتى 4 أكتوبر 2020.من جانبه أكد خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال أبنائنا الطلاب من جميع المحافظات، وشدد حجازى، على التعقيم اليومي قبل وبعد أعمال الامتحان، وارتداء الكمامات لجميع العاملين باللجان.