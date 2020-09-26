رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 ولايات أمريكية تسجل أرقامًا قياسية فى زيادات الإصابة اليومية بكورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:40 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
طباعة
سجلت ثلاث ولايات أمريكية أرقامًا قياسية في الزيادات اليومية في إصابات كوفيد-19 في وقت تجاوزت فيه البلاد، حاجز السبعة ملايين إصابة المثير للقلق العميق بالمرض.

وسجلت ولاية مينيسوتا 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسجلت ولاية أوريجون 440 إصابة جديدة متجاوزة رقمها القياسي السابق المسجل في يوليو.

وسجلت ولاية يوتا 1411 إصابة جديدة وهي زيادة قياسية لثاني يوم على التوالي، وأيضًا سجلت ولايتا مونتانا وساوث داكوتا أرقامًا قياسية في الزيادات اليومية يوم الخميس الماضي.

وتمضي إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة في اتجاه تصاعدي وزاد متوسط عدد الحالات في الأيام السبعة الماضية بنسبة تفوق عشرة في المئة بالمقارنة بالأسبوع السابق.

وفي المتوسط، تسجل الولايات المتحدة 44000 حالة إصابة جديدة يوميًا ونحو 700 حالة وفاة.

وتزيد الحالات بسرعة أيضا في ويسكونسن حيث أعلن حاكمها يوم الثلاثاء حالة طوارئ صحية جديدة ومدد استخدام الكمامات حتى نوفمبر.

وعلى الرغم من أن الحالات ما زالت تزيد في ولاية فلوريدا رفع حاكمها رون ديسانتوس اليوم جميع قيود كوفيد-19 على الأعمال ومن بينها المطاعم والحانات، قائلًا إن خطر جائحة فيروس كورونا خف بما يكفي للسماح للولاية بدخول المرحلة الأخيرة من إعادة فتح الاقتصاد.

وفي الآونة الأخيرة زاد عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة على 200.000 حالة وهو أكبر عدد في العالم.

موضوعات متعلقة

بعد تجاهل الشعب لدعواته المشبوهة.. محمد علي يسب المصريين (فيديو)

حقيقة رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة

مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن «حجى عبدالله»

القبض على 4 بحوزتهم مولوتوف حاولوا إثارة الشغب في الأقصر

الصور

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

الأكثر قراءة

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

الباز: «الوطن لن يستقيم لو فضل فيه إخواني واحد.. احبسوهم»

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تعيين ياسر عبدالوهاب مديرًا فنيًا للناشئين وآنسات السلة بالزمالك

الفيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخصائية توضح لربات المنازل بدائل لبيض الدجاج في الأكلات

أشرف ناجى يستعد لإصدار رواية «وادى القمر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

الخميس.. المرأة الإفريقية تحتفل بنصر أكتوبر بصالونها الثقافى «كونى أنتِ»

عرض «يوم الفرح» و«طبيب السعادة» بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

الأمير أباظة يحاضر حول «الأدب والسينما» بقصر ثقافة الزقازيق

قريبًا.. صدور«ميخائيل باختين.. المبدأ الحوارى» بالعربية