حظك اليوم.. برج الحمل السبت 26 سبتمبر 2020
السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:55 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الحمل، قالت:
الحمل
مهنيًا: تجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي، وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية.
عاطفيًا: ينتظر منك الحبيب الإقدام على خطوة جديدة فلا تتردّد لأنها طريقكما إلى الارتباط.
صحيًا: واصل ممارسة الحمية التي بدأتها، ولن تحصل إلا على النتائج الجيدة.
الحمل
مهنيًا: تجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي، وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية.
عاطفيًا: ينتظر منك الحبيب الإقدام على خطوة جديدة فلا تتردّد لأنها طريقكما إلى الارتباط.
صحيًا: واصل ممارسة الحمية التي بدأتها، ولن تحصل إلا على النتائج الجيدة.