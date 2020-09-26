حظك اليوم.. برج الحمل السبت 26 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الحمل، قالت:الحملمهنيًا: تجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي، وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية.عاطفيًا: ينتظر منك الحبيب الإقدام على خطوة جديدة فلا تتردّد لأنها طريقكما إلى الارتباط.صحيًا: واصل ممارسة الحمية التي بدأتها، ولن تحصل إلا على النتائج الجيدة.