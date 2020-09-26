الليلة.. سيمفونية تمجيد الرقص لــ «بيتهوفن» بالأوبرا

يواصل أوركسترا القاهرة السيمفوني٬ في الثامنة من مساء اليوم السبت٬ تقديم مؤلفات الموسيقار الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن٬ حيث يقدم حفلًا بقيادة المايسترو احمد الصعيدي٬ على المسرح الكبير بالأوبرا.يتضمن الحفل السيمفونيتين الرابعة والسابعة التي كتبها بين عامي 1811 و1812 وأهداها إلى الكونت موريتس فون فريس خلال إقامته في منتجع بقرية تبليتسه حيث كانت إصابته بالصمم تتزايد.عرضت السيمفونية لأول مرة في ديسمبر سنة 1813 في فيينا خلال حفل خيرى ولاقت الكثير من الاستحسان، كما أطلق عليها "فاجنر" اسم سيمفونية "تمجيد الرقص" وقدمت على أنغامها بعض لوحات الباليه مثل الحركة الثانية والثالثة والرابعة فى أوبرا متروبوليتان عام 1908.يقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الإلتزام بارتداء الكمامات واستخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.