حريق فى كلية التربية بجامعة بنها

اندلع حريق في كلية التربية بمنطقة كفر سعد التابع لجامعة بنها، حيث اشتعل الحريق داخل الكافتيريا دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح وتمت السيطرة على الموقف تمامًا بواسطة قوات الحماية المدنية بالقليوبية.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل كلية التربية بجامعة بنها، كما التهمت النيران كافيتريا الكلية دون خسائر بشريةوانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين والعاملين.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.من جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن مبنى الكافتيريا محل الحريق منفصل وبعيد تمامًا عن مبنى الكلية والمنشآت التعليمية مشيرا إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، لافتًا إلى أنه أصدر تعليماته بالتحقيق في أسباب وملابسات اشتعال الحريق.