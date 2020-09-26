حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 26 سبتمبر 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب

القوس



الجدي

الدلو



الحوت



مهنيًا: تجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي، وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية.عاطفيًا: ينتظر منك الحبيب الإقدام على خطوة جديدة، فلا تتردّد لأنها طريقكما إلى الارتباط.صحيًا: واصل ممارسة الحمية التي بدأتها، ولن تحصل إلا على النتائج الجيدة.مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.عاطفيًا: تطوي صفحة الماضي، وتستعيد ثقتك بنفسك فتبدو مع الشريك على أحسن حال.صحيًا: أنت حساس ومرهف، ومجرد أمر شاذ يثير عصبيتك، ويدفعك إلى النفور، خذ الأمور بروية.مهنيًا: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية. البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق.عاطفيًا: ينتقدك الحبيب بسبب عاداتك السيئة والمثيرة للإزعاج، حاول تغييرها لأنه لم يعد يحتمل.صحيًا: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة.مهنيًا: يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسئوليات كبيرة ودقيقة. انظر إلى الأمام.عاطفيًا: لا تدع الشريك يستفزّك بتصرفاته ويثير عصبيتك كي يحصل منك على ما يريد.صحيًا: إذا مارست الرياضة ربحت صحتك، وإذا أهملتها عرّضت نفسك للأمراض وغيرها.مهنيًا: تعرض عليك مشاريع جديدة، أدرسها جيدًا قبل الموافقة عليها والمضي بها.عاطفيًا: تسبّب لك غيرة أحد الأصدقاء منك مشاكل مع الشريك، أبعده قبل فوات الأوان.صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا.مهنيًا: لا تخشَ التغيير والمغامرة، تزدهر أعمالك واتصالاتك وتشير إلى تحقيق الأحلام.عاطفيًا: ابذل جهودًا إضافية لتصفية الأمور العالقة مع الشريك وعد إلى سابق عهدك معه.صحيًا: الوضع الصحي مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تمر بسلام، وتخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية.مهنيًا: تتمكّن من إنجاز الأعمال العالقة بسرعة وسهولة، ما يثير إعجاب بعض الزملاء وحسد بعضهم الآخر، فانتبه.عاطفيًا: تملك خبرة طويلة في العلاقات العاطفية تخوّلك عدم الوقوع في الحب بسرعة.صحيًا: الامتناع عن بعض المأكولات المفضّلة لديك مفيد، لا سيّما إذا كانت مشبعة بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة.مهنيًا: تكون فرص المصالحة قويّة جدًّا ولا تقبل الشّك، خصوصًا إذا كنت صبورًا ولطيفًا ومتفهّمًا.عاطفيًا: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا.صحيًا: لا تدع نفسك تنجر وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام المضر بصحتك في المناسبات.مهنيًا: حضورك اللافت وشخصيتك القوية يسهمان في تعزيز موقعك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع.عاطفيًا: اعمل برأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.صحيًا: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسئولية، فكن حذرًا تجاه وضعك الصحي.مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا قد يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائمًا، وتحقق مكاسب كبيرة.عاطفيًا: تتعرف إلى شخص تتفق معه وتكون أفكاركما متشابهة ويبادلك مشاعر الحب.صحيًا: أنت متيّم بالملذّات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منها أن تعشق الاهتمام بها.مهنيًا: يحمل إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحًا باعتدال.عاطفيًا: تسامح مع الشريك لأنّه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.صحيًا: وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدره العمل، وقد يسبب لك تشنجًا في الأعصاب.مهنيًا: تحاول ألا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيدًا عن صراعات الآخرين.عاطفيًا: ارتباط عاطفي بدأت تلوح بوادره في الأفق فاستعد لاستقباله بكل رحابة صدر.صحيًا: قد تكون متضايقًا بعض الشيء من التعليمات الغذائية التي عليك التقيد بها، لكنك بدأت تتكيف مع هذا الواقع.