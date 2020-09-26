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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 26 سبتمبر 2020

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:04 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي، وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية.
عاطفيًا: ينتظر منك الحبيب الإقدام على خطوة جديدة، فلا تتردّد لأنها طريقكما إلى الارتباط.
صحيًا: واصل ممارسة الحمية التي بدأتها، ولن تحصل إلا على النتائج الجيدة.

الثور
مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.
عاطفيًا: تطوي صفحة الماضي، وتستعيد ثقتك بنفسك فتبدو مع الشريك على أحسن حال.
صحيًا: أنت حساس ومرهف، ومجرد أمر شاذ يثير عصبيتك، ويدفعك إلى النفور، خذ الأمور بروية.

الجوزاء
مهنيًا: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية. البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق.
عاطفيًا: ينتقدك الحبيب بسبب عاداتك السيئة والمثيرة للإزعاج، حاول تغييرها لأنه لم يعد يحتمل.
صحيًا: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة.

السرطان
مهنيًا: يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسئوليات كبيرة ودقيقة. انظر إلى الأمام.
عاطفيًا: لا تدع الشريك يستفزّك بتصرفاته ويثير عصبيتك كي يحصل منك على ما يريد.
صحيًا: إذا مارست الرياضة ربحت صحتك، وإذا أهملتها عرّضت نفسك للأمراض وغيرها.

الأسد
مهنيًا: تعرض عليك مشاريع جديدة، أدرسها جيدًا قبل الموافقة عليها والمضي بها.
عاطفيًا: تسبّب لك غيرة أحد الأصدقاء منك مشاكل مع الشريك، أبعده قبل فوات الأوان.
صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا.

العذراء
مهنيًا: لا تخشَ التغيير والمغامرة، تزدهر أعمالك واتصالاتك وتشير إلى تحقيق الأحلام.
عاطفيًا: ابذل جهودًا إضافية لتصفية الأمور العالقة مع الشريك وعد إلى سابق عهدك معه.
صحيًا: الوضع الصحي مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تمر بسلام، وتخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية.

الميزان
مهنيًا: تتمكّن من إنجاز الأعمال العالقة بسرعة وسهولة، ما يثير إعجاب بعض الزملاء وحسد بعضهم الآخر، فانتبه.
عاطفيًا: تملك خبرة طويلة في العلاقات العاطفية تخوّلك عدم الوقوع في الحب بسرعة.
صحيًا: الامتناع عن بعض المأكولات المفضّلة لديك مفيد، لا سيّما إذا كانت مشبعة بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة.

العقرب
مهنيًا: تكون فرص المصالحة قويّة جدًّا ولا تقبل الشّك، خصوصًا إذا كنت صبورًا ولطيفًا ومتفهّمًا.
عاطفيًا: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا.
صحيًا: لا تدع نفسك تنجر وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام المضر بصحتك في المناسبات.

القوس
مهنيًا: حضورك اللافت وشخصيتك القوية يسهمان في تعزيز موقعك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع.
عاطفيًا: اعمل برأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.
صحيًا: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسئولية، فكن حذرًا تجاه وضعك الصحي.

الجدي
مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا قد يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائمًا، وتحقق مكاسب كبيرة.
عاطفيًا: تتعرف إلى شخص تتفق معه وتكون أفكاركما متشابهة ويبادلك مشاعر الحب.
صحيًا: أنت متيّم بالملذّات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منها أن تعشق الاهتمام بها.

الدلو
مهنيًا: يحمل إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحًا باعتدال.
عاطفيًا: تسامح مع الشريك لأنّه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.
صحيًا: وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدره العمل، وقد يسبب لك تشنجًا في الأعصاب.

الحوت
مهنيًا: تحاول ألا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيدًا عن صراعات الآخرين.
عاطفيًا: ارتباط عاطفي بدأت تلوح بوادره في الأفق فاستعد لاستقباله بكل رحابة صدر.
صحيًا: قد تكون متضايقًا بعض الشيء من التعليمات الغذائية التي عليك التقيد بها، لكنك بدأت تتكيف مع هذا الواقع.

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