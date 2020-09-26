حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 26 سبتمبر 2020
السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:04 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي، وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية.
عاطفيًا: ينتظر منك الحبيب الإقدام على خطوة جديدة، فلا تتردّد لأنها طريقكما إلى الارتباط.
صحيًا: واصل ممارسة الحمية التي بدأتها، ولن تحصل إلا على النتائج الجيدة.
الثور
مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.
عاطفيًا: تطوي صفحة الماضي، وتستعيد ثقتك بنفسك فتبدو مع الشريك على أحسن حال.
صحيًا: أنت حساس ومرهف، ومجرد أمر شاذ يثير عصبيتك، ويدفعك إلى النفور، خذ الأمور بروية.
الجوزاء
مهنيًا: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية. البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق.
عاطفيًا: ينتقدك الحبيب بسبب عاداتك السيئة والمثيرة للإزعاج، حاول تغييرها لأنه لم يعد يحتمل.
صحيًا: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة.
السرطان
مهنيًا: يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسئوليات كبيرة ودقيقة. انظر إلى الأمام.
عاطفيًا: لا تدع الشريك يستفزّك بتصرفاته ويثير عصبيتك كي يحصل منك على ما يريد.
صحيًا: إذا مارست الرياضة ربحت صحتك، وإذا أهملتها عرّضت نفسك للأمراض وغيرها.
الأسد
مهنيًا: تعرض عليك مشاريع جديدة، أدرسها جيدًا قبل الموافقة عليها والمضي بها.
عاطفيًا: تسبّب لك غيرة أحد الأصدقاء منك مشاكل مع الشريك، أبعده قبل فوات الأوان.
صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا.
العذراء
مهنيًا: لا تخشَ التغيير والمغامرة، تزدهر أعمالك واتصالاتك وتشير إلى تحقيق الأحلام.
عاطفيًا: ابذل جهودًا إضافية لتصفية الأمور العالقة مع الشريك وعد إلى سابق عهدك معه.
صحيًا: الوضع الصحي مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تمر بسلام، وتخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية.
الميزان
مهنيًا: تتمكّن من إنجاز الأعمال العالقة بسرعة وسهولة، ما يثير إعجاب بعض الزملاء وحسد بعضهم الآخر، فانتبه.
عاطفيًا: تملك خبرة طويلة في العلاقات العاطفية تخوّلك عدم الوقوع في الحب بسرعة.
صحيًا: الامتناع عن بعض المأكولات المفضّلة لديك مفيد، لا سيّما إذا كانت مشبعة بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة.
العقرب
مهنيًا: تكون فرص المصالحة قويّة جدًّا ولا تقبل الشّك، خصوصًا إذا كنت صبورًا ولطيفًا ومتفهّمًا.
عاطفيًا: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا.
صحيًا: لا تدع نفسك تنجر وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام المضر بصحتك في المناسبات.
القوس
مهنيًا: حضورك اللافت وشخصيتك القوية يسهمان في تعزيز موقعك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع.
عاطفيًا: اعمل برأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.
صحيًا: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسئولية، فكن حذرًا تجاه وضعك الصحي.
الجدي
مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا قد يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائمًا، وتحقق مكاسب كبيرة.
عاطفيًا: تتعرف إلى شخص تتفق معه وتكون أفكاركما متشابهة ويبادلك مشاعر الحب.
صحيًا: أنت متيّم بالملذّات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منها أن تعشق الاهتمام بها.
الدلو
مهنيًا: يحمل إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحًا باعتدال.
عاطفيًا: تسامح مع الشريك لأنّه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.
صحيًا: وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدره العمل، وقد يسبب لك تشنجًا في الأعصاب.
الحوت
مهنيًا: تحاول ألا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيدًا عن صراعات الآخرين.
عاطفيًا: ارتباط عاطفي بدأت تلوح بوادره في الأفق فاستعد لاستقباله بكل رحابة صدر.
صحيًا: قد تكون متضايقًا بعض الشيء من التعليمات الغذائية التي عليك التقيد بها، لكنك بدأت تتكيف مع هذا الواقع.
الحمل
مهنيًا: تجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي، وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية.
عاطفيًا: ينتظر منك الحبيب الإقدام على خطوة جديدة، فلا تتردّد لأنها طريقكما إلى الارتباط.
صحيًا: واصل ممارسة الحمية التي بدأتها، ولن تحصل إلا على النتائج الجيدة.
الثور
مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.
عاطفيًا: تطوي صفحة الماضي، وتستعيد ثقتك بنفسك فتبدو مع الشريك على أحسن حال.
صحيًا: أنت حساس ومرهف، ومجرد أمر شاذ يثير عصبيتك، ويدفعك إلى النفور، خذ الأمور بروية.
الجوزاء
مهنيًا: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية. البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق.
عاطفيًا: ينتقدك الحبيب بسبب عاداتك السيئة والمثيرة للإزعاج، حاول تغييرها لأنه لم يعد يحتمل.
صحيًا: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة.
السرطان
مهنيًا: يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسئوليات كبيرة ودقيقة. انظر إلى الأمام.
عاطفيًا: لا تدع الشريك يستفزّك بتصرفاته ويثير عصبيتك كي يحصل منك على ما يريد.
صحيًا: إذا مارست الرياضة ربحت صحتك، وإذا أهملتها عرّضت نفسك للأمراض وغيرها.
الأسد
مهنيًا: تعرض عليك مشاريع جديدة، أدرسها جيدًا قبل الموافقة عليها والمضي بها.
عاطفيًا: تسبّب لك غيرة أحد الأصدقاء منك مشاكل مع الشريك، أبعده قبل فوات الأوان.
صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا.
العذراء
مهنيًا: لا تخشَ التغيير والمغامرة، تزدهر أعمالك واتصالاتك وتشير إلى تحقيق الأحلام.
عاطفيًا: ابذل جهودًا إضافية لتصفية الأمور العالقة مع الشريك وعد إلى سابق عهدك معه.
صحيًا: الوضع الصحي مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تمر بسلام، وتخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية.
الميزان
مهنيًا: تتمكّن من إنجاز الأعمال العالقة بسرعة وسهولة، ما يثير إعجاب بعض الزملاء وحسد بعضهم الآخر، فانتبه.
عاطفيًا: تملك خبرة طويلة في العلاقات العاطفية تخوّلك عدم الوقوع في الحب بسرعة.
صحيًا: الامتناع عن بعض المأكولات المفضّلة لديك مفيد، لا سيّما إذا كانت مشبعة بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة.
العقرب
مهنيًا: تكون فرص المصالحة قويّة جدًّا ولا تقبل الشّك، خصوصًا إذا كنت صبورًا ولطيفًا ومتفهّمًا.
عاطفيًا: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا.
صحيًا: لا تدع نفسك تنجر وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام المضر بصحتك في المناسبات.
القوس
مهنيًا: حضورك اللافت وشخصيتك القوية يسهمان في تعزيز موقعك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع.
عاطفيًا: اعمل برأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.
صحيًا: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسئولية، فكن حذرًا تجاه وضعك الصحي.
الجدي
مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا قد يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائمًا، وتحقق مكاسب كبيرة.
عاطفيًا: تتعرف إلى شخص تتفق معه وتكون أفكاركما متشابهة ويبادلك مشاعر الحب.
صحيًا: أنت متيّم بالملذّات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منها أن تعشق الاهتمام بها.
الدلو
مهنيًا: يحمل إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحًا باعتدال.
عاطفيًا: تسامح مع الشريك لأنّه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.
صحيًا: وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدره العمل، وقد يسبب لك تشنجًا في الأعصاب.
الحوت
مهنيًا: تحاول ألا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيدًا عن صراعات الآخرين.
عاطفيًا: ارتباط عاطفي بدأت تلوح بوادره في الأفق فاستعد لاستقباله بكل رحابة صدر.
صحيًا: قد تكون متضايقًا بعض الشيء من التعليمات الغذائية التي عليك التقيد بها، لكنك بدأت تتكيف مع هذا الواقع.