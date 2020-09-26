المصريون يسخرون من تظاهرات الإرهابية بهاشتاج «مرشدكوا قطة ورئيسنا أسد»

سخر المصريون من التظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية في مصر ولم يستجيب لها أحد، وذلك من خلال هاشتاج «مرشدكوا قطة ورئيسنا أسد» على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة «تويتر».وغرد العديد من نشطاء السوشيال ميديا عبر هاشتاج «مرشدكوا قطة ورئيسنا أسد» على «تويتر» للسخرية من الدعوات للتظاهر أمس الجمعة، والتي لم يتحرك لها أحد في مصر.في حين سخر المصريون أيضًا من الصور والفيديوهات المفبركة التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية على أنها مظاهرات وهي في الحقيقة ليس لها أساس من الصحة؛ بل ونشرها بعد التعديل على أنها في عدة أماكن على خلاف الحقيقة.ومن خلال هاشتاج «مرشدكوا قطة ورئيسنا أسد» سخر المصريون أيضًا من أبواق الإرهابية الذين ظلوا ينبحون طوال الأيام الماضية من أجل الحشد والدعوة إلى التظاهرات في الوقت الذي كانوا يجتمعون فيه مع مستشار الرئيس التركي أردوغان من أجل التوسل إليه للحصول على الجنسية التركية، ليكشف نشطاء السوشيال ميديا تزييف الذين باعوا ضمائرهم ووطنهم من أجل الأموال، ثم أصبحوا بعد ذلك يتسولون للحصول على جنسية أخرى.وتصدر هاشتاج «مرشدكوا قطة ورييسنا أسد» موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة «تويتر» بعد أن غرد عليه العديد من نشطاء السوشيال ميديا في مصر للسخرية من تظاهرات الجماعة الإرهابية.