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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يختار قاضية محسوبة على التيار المحافظ خلفًا لجينسبرج

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:42 ص
ترامب و إيمي كوني
ترامب و إيمي كوني
وكالات
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اختار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القاضية الفيدرالية إيمي كوني باريت، المحسوبة على التيار المحافظ، لتحل في المحكمة العليا محل القاضية المتوفية روث بادر جينسبرج.

وأفادت وكالة أنباء "تاس"، في حال تمت المصادقة على توليها المقعد الشاغر في المحكمة العليا التي يؤدي القضاة فيها مهامهم مدى الحياة، فإن توزيع المقاعد بين القضاة المحافظين والليبراليين في المحكمة سيكون 6 مقابل 3 لصالح المحافظين.

يشار إلى أن ترامب، كان قد عين باريت، قاضية في محكمة الاستئناف بالدائرة السابعة، التي تتخذ من مدينة شيكاغو مقرًا لها عام 2017، وهذه القاضية معروفة بمواقفها الدينية المسيحية المحافظة.

وكان ترامب، قد أكد في وقت سابق، أنه سيعلن عن مرشحته للمقعد في المحكمة السبت 26 سبتمبر، موضحًا أنه سيرشح امرأة لهذا المنصب، فيما من المتوقع تمرير مرشحة ترامب في مجلس الشيوخ، حيث تعود الأغلبية للجمهوريين.

وفي حال تعيينها في المحكمة العليا، ستحل باريت، محل القاضية روث بادر جينسبرج "أيقونة الليبراليين" المدافعة عن المساواة بين الجنسين وغيرها من القضايا، والتي توفيت في 18 سبتمبر الجاري عن عمر 87 عاما.

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