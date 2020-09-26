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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القومى لثقافة الطفل» يحتفل باليوم العالمى للغة الإشارة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:54 ص
القومي لثقافة الطفل
القومي لثقافة الطفل
نضال ممدوح
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يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة٬ باليوم العالمي للغة الإشارة، والذي يستمر لمدة أسبوع بعرض مجموعة من الفيديوهات للطفل.

يعرض المركز 14 فيديو٬ من فيديوهات المركز مترجمة للغة الإشارة على قناته على «اليوتيوب» مختارة من كل البرامج التي تقدم على قوائم التشغيل، حيث تعرض القناة فيديوهين مترجمين للغة الإشارة يوميًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

البرامج المترجمة هي: «عباقرة ذوى الهمم، ورشتنا من بيتنا، مسرحية الفيل المتمرد، الأراجوز يعظ، حكايات أبلة عطية، حكايات الدكتور جلجول، لقاء الأدباء، مائة حكاية وحكاية، فى بيتنا طفل، حكاية وجبة، فيديو قوِّ مناعتك، أغنية إوعى كورونا تبقى جيوش، إبداعات الصغار، وإبداعات الشباب»، الفيديوهات ترجمة منال محمود سليمان، إعداد لغة منال منيب.

يذكر أن المركز القومي لثقافة الطفل أطلق مسابقة بعنوان «اصنع كتابك الإلكتروني (20202021)»، وموضوعها اختيار الطفل كتابًا أو قصة غير مقررة عليه دراسيًّا، ويقوم بتلخيصها وتحويلها إلى عمل إلكتروني، باستخدام أحد البرامج الإلكترونية، وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارة القراءة، واكتشاف قدرات الأطفال في المجال الإلكتروني.

وتمنح المسابقة عدة جوائز مالية، حيث يحصل المركز الأول 1000 جنيه، والثانى 750 جنيهًا، والثالث 500 جنيه، والرابع 300 جنيه، والخامس 200 جنيه، ومن السادس إلى المركز العاشر يحصل الفائز على ميداليات ذهبية وشهادات تقدير ومجموعة كتب من إصدارات المركز، أما من المركز الحادى عشر إلى الخامس عشر فيحصل على ميداليات فضية وشهادات تقدير ومجموعة كتب من إصدارات المركز.

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