نزار أبو ناصر فى ضيافة «كل يوم شاعر».. الليلة

في إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم٬ تحت عنوان «الثقافة بين إيديك»٬ يحل الشاعر الفلسطيني نزار أبو ناصر٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ ضيفًا على برنامج «كل يوم شاعر»٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.ويبث البرنامج «أونلاين»، عبر صفحة المجلس الرسمية بـ«يوتيوب»٬ ومن المقرر أن يقرأ «ناصر» قصيدتين بعنوان: «غمضة عين - محمد صلاح "صولو" لدعوة صائم ».يشار إلي أن «نزار أبو ناصر» سبق وصدرت له مجموعة شعرية بعنوان «بدل فاقد»، وكان الناقد الدكتور صلاح فضل قد أجاز قصيدة نزار «محمد صلاح»، حينما ألقاها العام الماضي 2019، ضمن منافسات برنامج أمير الشعراء.