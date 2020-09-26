الجيش اللبنانى يعلن القبض على ضالع بقتل 4 جنود

أعلن الجيش اللبناني القبض على متهم بالضلوع في مقتل أربعة جنود في وقت سابق من هذا الشهر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال الجيش، في بيان له، إن وحدات من المخابرات والجيش في منطقة حيلان زغرتا شمالي لبنان اعتقلت رجلا ينتمي إلى المجموعة المسؤولة عن قتل الجنود الأربعة، ويدعى أحمد سمير الشامي.يذكر أن الجنود الأربعة قتلوا أثناء محاولتهم اعتقال خالد التلاوي المشتبه بتورطه في مقتل عنصرين أمنيين ونجل رئيس البلدية في بلدة كفتون بشمال لبنان في 21 أغسطس.وكان التلاوي أطلق النار وألقى قنبلة يدوية أثناء دهم الجنود لمنزله في منطقة البداوي قرب مدينة طرابلس الساحلية في 13 سبتمبر الجاري، مما أسفر عن مقتل 3 جنود في الموقع ووفاة رابع متأثرا بجروحه.وفي وقت لاحق قتل التلاوي بالرصاص، وقال الجيش في حينه إنه يرأس "خلية مسلحة".