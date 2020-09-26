مختار جمعة: الدعوة إلى الفوضى جريمة تصل إلى درجة الخيانة الوطنية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدعوة إلى الفوضى جريمة ترقى إلى حد الخيانة الوطنية من كل من شارك أو يشارك فيها أو يحرض عليها بأي وسيلة أو لون من ألوان التحريض، ويجب أن يعامل دعاة الفوضى بمنتهى الحسم، لردع من يسعون في الأرض فسادًا أو إفسادًا شرع الإسلام حد الحرابة، ردعًا لكل من تسول له نفسه النيل من أمن المجتمع وأهله الآمنين، ما يستدعي التعامل بمنتهى الحسم مع كل من يثبت تورطه في التحريض على الفوضى.وأضاف جمعة في تصريح منذ قليل، أنه يتطلب من كل وطني مخلص يحب وطنه ويحرص على أمنه وسلامه عدم التستر على أي عنصر من عناصر الجماعات الإرهابية وخلايا الفساد والإفساد والتخريب، مشيرا إلى أن التستر على أي عنصر من هذه العناصر المارقة يعد خيانة للدين والوطن.