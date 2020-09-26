عضو بالسيادة السودانى: تحقيق السلام تحد للحكومة

قال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن حكومة الفترة الانتقالية تدرك تمامًا أن التحدي الذي يواجهها الآن هو تحقيق السلام وتنفيذ إتفاقية السلام، لافتًا إلى أن الاتفاقية خاطبت الأسباب الأساسية التي قادت للحرب وعملت على معالجتها.وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي، لدى مخاطبته اليوم الجمعة منتدى (قراءة في وثائق جوبا) الذي نظمه "مركز طيبة برس"، أن اتفاق جوبا الذي سيتم توقيعه في الثالث من أكتوبر المقبل، بشكل نهائي، أقر نظام الحكم الفيدرالي الذي يستند على 8 أقاليم تتمتع بصلاحيات وسلطات حقيقية، وأن تكون الحقوق بين المواطنين على أساس المواطنة، وأن يُضمن كل ذلك في الدستور القادم.وأشار التعايشي إلى أنه سيتم عقد مؤتمر للحكم والإدارة خلال 6 أشهر من توقيع اتفاقية السلام تكون مهمته وضع حدود بين الأقاليم ومستويات الحكم الإتحادي وهيكل الحكم الإقليمي وسلطات الحكومات المحلية.وأضاف عضو مجلس السيادة الانتقالي أن الاتفاق عالج الاختلالات التنموية التي بسببها اندلعت الحرب في البلاد، وحدد الأسس التي سيتم بموجبها قسمة الموارد بين المركز والولايات، حيث ستكون مفوضية تخصيص الإيرادات هي المنوط بها قسمة الموارد.