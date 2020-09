بطل الوادى الجديد يحقق رقم جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية

استطاع الشاب محمود أيوب ابن مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد اليوم الجمعة تحقيق إنجاز عالمي جديد، بعد نجاحه في كسر رقم قياسي بموسوعة جينيس العالمية متفوقًا على اللاعب الكندي "دوج بريدين" صاحب الرقم والذي ظل محتفظًا به لأكثر من 14 عامًا على التوالى دون منافس.وقال محمود أيوب إنه استقبل اليوم تهنئة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بعد نجاحه في تحقيق رقمه الرابع على المستوى الشخصي والسادس للوادى الجديد في رياضة الضغط بذراع واحد باستخدام ظهر اليد في دقيقة واحدة متفوقًا على منافسه الكندي بفارق 4 عدات بإجمالي (63) ضغطة في دقيقة واحدة.وأضاف أيوب أن، هذا الرقم يعد من أقوى الأرقام في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية وهو ( Most push ups with one arm using the back of the hand in one minute ) " ضغط بذراع واحد باستخدام ظهر اليد في دقيقة واحدة، مشيرا إلى أن منافسه الكندى ( DUOG PRUDEN ) دوج بريدين ظل محتفظا به قرابة 14 عاما محققا 59 ضغطة في دقيقة واحدة، لافتًا إلى نجاحه في كسره بفارق 4 عدات بإجمالي (63) ضغطة في دقيقة واحدة.