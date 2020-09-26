رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بطل الوادى الجديد يحقق رقم جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:09 ص
محمود أيوب
محمود أيوب
محمد مهدي
طباعة
استطاع الشاب محمود أيوب ابن مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد اليوم الجمعة تحقيق إنجاز عالمي جديد، بعد نجاحه في كسر رقم قياسي بموسوعة جينيس العالمية متفوقًا على اللاعب الكندي "دوج بريدين" صاحب الرقم والذي ظل محتفظًا به لأكثر من 14 عامًا على التوالى دون منافس.

وقال محمود أيوب إنه استقبل اليوم تهنئة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بعد نجاحه في تحقيق رقمه الرابع على المستوى الشخصي والسادس للوادى الجديد في رياضة الضغط بذراع واحد باستخدام ظهر اليد في دقيقة واحدة متفوقًا على منافسه الكندي بفارق 4 عدات بإجمالي (63) ضغطة في دقيقة واحدة.

وأضاف أيوب أن، هذا الرقم يعد من أقوى الأرقام في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية وهو ( Most push ups with one arm using the back of the hand in one minute ) " ضغط بذراع واحد باستخدام ظهر اليد في دقيقة واحدة، مشيرا إلى أن منافسه الكندى ( DUOG PRUDEN ) دوج بريدين ظل محتفظا به قرابة 14 عاما محققا 59 ضغطة في دقيقة واحدة، لافتًا إلى نجاحه في كسره بفارق 4 عدات بإجمالي (63) ضغطة في دقيقة واحدة.

موضوعات متعلقة

«إعدام المعلم المتحرش» يتصدر «تويتر».. و«التعليم»: إحالته للشئون القانونية

محمد الباز يوقِّع كتابه «هيكل.. المذكرات المخفية» ببتانة.. الخميس

سوهاج على أعتاب الإعلان عن اكتشاف بئر بترول.. و«عزيز»: لجنة جامعية لفحصه

بعد تجاهل الشعب لدعواته المشبوهة.. محمد علي يسب المصريين (فيديو)

الصور

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

الأكثر قراءة

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

الباز: «الوطن لن يستقيم لو فضل فيه إخواني واحد.. احبسوهم»

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تعيين ياسر عبدالوهاب مديرًا فنيًا للناشئين وآنسات السلة بالزمالك

الفيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخصائية توضح لربات المنازل بدائل لبيض الدجاج في الأكلات

أشرف ناجى يستعد لإصدار رواية «وادى القمر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

الأمير أباظة يحاضر حول «الأدب والسينما» بقصر ثقافة الزقازيق

الليلة.. سيمفونية تمجيد الرقص لــ «بيتهوفن» بالأوبرا

«القومى لثقافة الطفل» يحتفل باليوم العالمى للغة الإشارة

نزار أبو ناصر فى ضيافة «كل يوم شاعر».. الليلة