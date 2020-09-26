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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع أم وطفلتاها أسفل عجلات القطار أثناء عبور قضبان المحلة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:17 ص
مصرع أم وطفلتيها
مصرع أم وطفلتيها أسفل عجلات القطار
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شهد خط السكك الحديدية "المحلة-طنطا " بمحافظة الغربية، منذ قليل، واقعة مصرع أم وطفلتيها أثناء عبورهم قضبان السكك الحديدية بمحطة السير إثر اصطدام قطار بهم وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحايا الى مستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول مصرع الأم أمنية طارق الألفي 27 سنة وطفلتيها سما علاء عبدالجواد 12 سنة وشمس 8 سنة.

انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقلهم لمشرحة مستشفى المحلة لاستخراج تصريح بالدفن.

وأفاد شهود عيان للحادث بأن وفاة الأسرة جاء حال عبورهن قضبان السكك الحديدية بشكل مفاجئ وتصادف مرور القطار بشكل مفاجئ ما أودى بحياتهم في الحال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثث ودفنها.

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