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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

أبرز مبادرات «التخطيط» لرفع مستوى الخدمات وتحسين حياة المواطن

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من المبادرات الرامية إلى رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين، سواء قبل جائحة كورونا العالمية أو بعدها، والتي نستعرض أبرزها في السطور الآتية:

مبادرة «رواد 2030»

تعد مبادرة «رواد 2030» واحدة من أبرز مشروعات وزارة التخطيط، تم تدشينها عام 2017 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة، والعمل على دعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

يساهم المشروع في توفير مجموعة من الخدمات، مثل المنح التعليمية، والماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق، وتأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة التي تقدم أفكارًا جديدة في سوق العمل.

وعلى مدار السنوات الثلاث الأولى من تدشين المشروع، تمكن «رواد 2030» من تدريب 3.460 ألف متدرب، وتأسيس 9 حاضنات أعمال وفرت 312 ألف فرصة احتضان لمشروعات الشباب، بالإضافة إلى تنظيم 50 فاعلية، والدخول في شراكة مع 24 جهة محلية وأجنبية.

«تنمية التجمعات الريفية»
تعد واحدة من أبرز المبادرات الرئاسية الت أطلقت مؤخرًا بهدف تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية، وتساهم وزارة التخطيط بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مراحل المبادرة، بضخ استثمارات قدرها 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات على مستوى 375 تجمع ريفي أكثر احتياجًا خلال العام المالي (20202021)، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمُبادرة خلال العام ذاته أكثر من 8 مليار جنيه.

«جائزة التميز الحكومي»
للعام الثاني على التوالي تطلق وزارة التخطيط، جائزة مصر للتميز الحكومي، بهدف إشاعة مناخ التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات، وتضم 15 جائزة فرعية.

ومؤخرًا، تمت زيادة عدد الجوائز من 15 جائزة إلى 19 جائزة في فئات خدمية وأفراد، وذلك بعد زيادة الميزانية المخصصة للجائزة، ليتم إضافة جهات جديدة منها مكاتب التموين، مكاتب الصحة، جائزة أفضل موظف، فرق العمل.

«مبادرة حياة كريمة»
اعتمدت وزارة التخطيط 8 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة «حياة كريمة» لعام 20202021 لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في 357 قرية، فضلًا عن مُبادرة «الحماية الاجتماعية»، لتحسين أحوال الفقراء وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل.

«نورت بلدك»
أطلقت وزارتي التخطيط والهجرة مبادرة هي الأولى من نوعها لإحتواء أزمة المصريين العائدين من الخارج إبان جائحة كورونا، أطلق عليها مبادرة «نورت بلدك»، حيث تم العمل خلال الفترة الماضية في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة طرح استمارة «نورت بلدك» وإتاحتها إلكترونيًا مما مكن 5376 من المصريين العائدين من الخارج والمتضررين من انتشار فيروس كورونا للتسجيل بها.

وتهدف المبادرة إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسة عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، حيث سيتم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم وفقًا لمهاراتهم وتخصصاتهم وذلك لتعزيز كفاءاتهم مع ربطها باحتياجات سوق العمل، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم تتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة ومنطقة.

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