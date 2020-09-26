انقلاب سيارة مواد بترولية فى طريق قرية بنى مزار المنيا

شهد طريق الجيش بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا انقلاب سيارة نقل كبيرة محملة بالمواد البترولية مما تسبب في تعطيل حركة السير.كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بانقلاب سيارة نقل (فنطاس) محملة بمواد بترولية.وعلى الفور انتقل العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة لفحص البلاغ حيث تبين انقلاب سيارة نقل كبيرة محملة بمواد بترولية بطريق الجيش عند مركز بني مزار، مما أدى إلى تعطل حركة السير، وجار رفع مخلفات الحادث.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.