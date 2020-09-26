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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد القبض على شاب الأقصر.. قانونى يوضح عقوبة حيازة المولوتوف

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:11 ص
حيازة مولوتوف
حيازة مولوتوف
جميلة على
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ألقت قوات الأمن القبض على 4 أشخاص بحوزتهم عدد من زجاجات المولوتوف بالأقصر، وكانت التحريات كشفت أن زجاجات المولوتوف المضبوطة بهدف إثارة الشغب.

وحول عقوبة حائزي المولوتوف، قال حسن محمود المحامي وعضو نقابة المحامين المصريين، إن العقوبة التي تنتظر حائزي المولوتوف تندرج تحت بنود جرائم الإرهاب، موضحًا أن قانون الإرهاب تتضمن إلقاء زجاجات المولوتوف، حيث تضر بالأمن العام، ولذلك فإن عقوبتها تصل حتى السجن 15 عامًا، ويمكن تغليظها إلى المؤبد.

وأضاف المحامى الشاب، أن الشاب الذي ألقى المولوتوف أو الذى كان بحوزته سيواجه عدة تهم أيضًا، منها محاولة إتلاف المنشآت العامة وذلك يعتبر جناية، موضحًا أنه سيعاقب بالعقوبة الأشد، وهي العمل الإرهابي.

يذكر أن العديد من الدول تجرم تصنيع الزجاجات الحارقة، وتفرض العقوبات في حال استخدامها ضد الأفراد قد تصل إلى الإعدام في حال أدت إلى القتل أو الشروع في القتل، وفي حال استخدامها ضد الممتلكات فإنها تدخل في أعمال الشغب والإضرار بالمال العام والخاص، وقد نصت القوانين على عقوبات لهذه الأفعال.

وكان أول استخدام كان في الحرب الأهلية الأسبانية، واستخدمت في الحرب العالمية الثانية، استخدمها السوفيت ضد القوات النازية وفي فلندا في حرب الشتاء.

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