«التعليم» تحدد الإجراءات الوقائية والاحترازية لطلاب المدارس

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، "فاكس" على جميع مديريات التربية والتعليم عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2020- 2021م.وأكدت الوزارة أنه حفاظًا على الطلاب من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة، وفيروس كورونا المستجد بصفة خاصة، تم تحديد عدة مهام مع وزارة الصحة يجب اتباعها كإجراء احترازي ووقائي في كافة المنشآت التعليمية.وجاءت تلك المهام كما يلي بالصور التالية: