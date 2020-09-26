أميرة رضا تتغنى بأغانى زمن الفن الجميل على مسرح الهناجر

شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، فعاليات برنامج «عودة الروح» الذي ينظمه القطاع، اليوم الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، حيث شاركت الفنانة «أميرة رضا» بباقة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل.يذكر أن الفنانة أميرة رضا، قد غنت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الختامية من المؤتمر الوطني الثاني للشباب الذي عقد بأسوان، ويستمر القطاع في تقديم برنامج «عودة الروح» في السابعة والنصف مساء يوميًا حتى ٣٠ سبتمبر الجاري، مع اتباع وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.